Nimelt põrkas Hull Citys pallinud Mason mullu jaanuaris kohtumises Chelseaga peadpidi kokku Gary Cahilliga. Mõlemad mehed jäid pikalt väljakule lebama, ent kui Cahill pääses suuremate probleemideta, siis Masoni jaoks lõpetas see juhtum tema karjääri.

26aastane inglasest jalgpallur Ryan Mason teatas, et tema jalgpallurikarjäär on lõppenud. Põhjuseks raske vigastus.

Kuigi isu oli suur, siis Mason jalgpalliväljakule ei naase. "Kinnitan, et suhtluses spetsialistidega selgus, et pean oma vutikarjääri lõpetama. Olen kõvasti vaeva näinud, et uuesti mängida, aga terviserisk oleks liiga suur," ütles ta.