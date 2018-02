Kuigi tänavusel jäähoki olümpiaturniiril ei näe NHLi mehi, on tegemist endiselt talimängude ühe tähtsama alaga. Kes on favoriit? Kes võib tõusta turniiri täheks? Õhtuleht palus neile ja teistele küsimustele vastuse leidmiseks appi Viasat Sport Balticu hokieksperdi Vallot Puki.

Jah, maailma tugevaima liiga staaride eemalolek suurvõistluselt poleks hea ühelegi spordialale, kuid sellest hoolimata on Pyeongchangis kohal mitmed tuntud nimed eesotsas venelaste Ilja Kovaltšuki ja Pavel Datsjukiga.

Pukk ei usu, et olümpiamängude hokiturniiri maine NHLi meeste eemalejäämise tõttu kannatab. „Huvi on igal pool maailmas ikkagi väga suur. Jah, seekord pole absoluutseid tippe, aga kes seda paarikümne aasta pärast ikka väga esile tõstab,“ leiab ta. „Seevastu saavad olümpial oma maa koondist esindada mängijad, kes võisid sellest vaid unistada. See jutt käib põhiliselt just Kanada ja USA kohta, motivatsioon on kindlasti ülikõrge.“ Ka Rootsi hokilegend Peter Forsberg leiab, et suurepäraseks olümpiaturniiriks pole NHLi mehi ilmtingimata vaja.

OAR - kolme klubi koondis