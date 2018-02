Jalgpalli Meistrite liigas on järg jõudnud kaheksandikfinaalideni. Homme on võistlustules Liverpool, kes külastab Portot. Kohtumise eelsel pressikonverentsil said sõna peatreener Jürgen Klopp ja ründaja Roberto Firmino.

Klopp on küll osav suhtleja, kuid temagi karjääris on ette tulnud ajakirjanike küsimusi, mis teda häirivad või segadusse ajavad. Näiteks toimus üks kummalisemaid pressikonverentse mullu septembris, kui Meistrite liigas külastati Moskva Spartakit.

"Kas sa mõnda oma meeskonna mängijat ka armastad?" oli Venemaa ajakirjanike üks mitmest uskumatust küsimusest, mille kohta Kloppilt päriti. Ka tänane kohtumine Portugali meediaga pakkus erinevaid veidraid momente.