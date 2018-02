Venemaa Suusaföderatsiooni president Jelena Välbe arvates töötab Sotši olümpia dopingusaaga peamisi paljastajaid Grigori Rodtšenkov topeltagendina.



Rodtšenkov esines pühapäeval USA telesaates "60 Minutes", kus väitis, et Venemaa president Vladimir Putin soovib teda tappa ning, et ta on sunnitud seetõttu maskeeringut kandma. Lisaks avaldas vilepuhuja detaile Sotši dopinguskeemi kohta.



Venemaa suusaliidu juht Jelena Välbe arvates on Rodtšenkov hoopis topeltagent, kes sattus Kanada ja USA mõjusfääri, kui ta pea 20 aastat tagasi Calgarys töötas.



"Ma arvan, et Rodtšenkov hüppas üle, kui ta Kanadas töötas," sõnas Välbe Venemaa meediale. "Üks inimene ei saa sellist plaani ise välja töötada, see on üks osa suurest vandenõust."



"Tavaliselt läheb riik sportlaste tegudest hoolimata olümpiale, kuid Venemaa puhul käitus ROK teisiti ja kutsus vaid neid, keda ise näha soovis, just nagu pulmas," lisas suusaliidu juht. "See on täiesti ennekuulmatu, sa ei saa inimesi olümpialt kõrvale jätta mingi anonüümse vihje põhjal."