Vigastuse tõttu äärepealt olümpialennukist maha jäänud White oli enne viimast sõitu sundseisus. Kuldmedaliks vajas ta perfektset sooritust, sest jaapanlane Ayumu Hirano (Sotši olümpiahõbe ja tänavuste X-mängude tšempion) seadis lati 95,25 kõrgusele. White’il oli all avasõidu 94,25, teisel ta kukkus. Hirano viimane sõit ebaõnnestus.

White oli finaali viimane laskuja. Mees teadis, et nüüd tuleb minna riskile. Võtta end kokku, panna mängu kõik elu jooksul omandatud oskused ja loota, et sellest piisab.

Õhk oli pingest nii paks, et seda võinuks vabalt pitsa peale riivida. Ja siis ta laskus. Ameerika fännid huilgasid. Iga õnnestunud trikk keeras volüümi juurde nagu DJ. Atmosfäär oli mega. Kuigi mul polnud aimugi, millised hüpped need parimad on, lugesin rahva reaktsioonist välja, et juhtumas on midagi erakordset. Oligi. 13kordne X-mängude võitja (8x renni-, 5x pargisõidus) tegi fenomenaalse sõidu, mida kohtunikud hindasid 97,75 vääriliseks.

Lumelaud lendas automaatselt tšempioni käest, kui numbrid tabloole ilmusid. Algas minuteid kestnud rõõmutants. Ja ühes sellega pisarad. Meil mõlemal. Võimas emotsioon!