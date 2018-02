Norra olümpiakoondise seni anonüümseks jäänud liige - nii palju on küll teada, et tegemist pole sportlase, vaid taustajõuga - arreteeriti Pyeongchangis. Mees saadetakse kodumaale tagasi.

Intsident toimus kohaliku aja järgi teisipäeva esimestel tundidel ning väidetavalt süüdistatakse purjakil olnud meest vägivallatsemises. Pärast arreteerimist viidi ta vangi ning hommikul kuulati mees politsei poolt üle.



"Ta arreteeriti politsei poolt teisipäeva õhtul, sest oli purjus ja laamendas avalikus kohas. Meest hoiti pärast ülekuulamist terve öö arestimajas ning ta vabastati järgmisel hommikul, kui ta nõustus kahjud hüvitama," kirjutas Norra olümpiakomitee pressiesindaja.



Väljaande VG andmetel oli kodanik purjus ning osutas arreteerimisel ka vastupanu, mille käigus lõhkus kaht masinat. Norra Olümpiakomiteele esitati 20 000 Norra krooni (2000 euro) suurune kahjunõue.

"Ma ei tea, kes see oli ning mul pole suurt midagi öelda. Kartsin, et ta on üks meist (sportlastest)," kommenteeris murdmaasuusataja Martin Johnsrud Sundby intsidendi kohta. "Arvan, et keegi sportlastest ei tea, kellega tegu on. Aga midagi sellist ei tohiks olümpiamängudel juhtuda."