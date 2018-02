Kahevõistleja Kristjan Ilves (21) hüppas normaalmäel (HS 109) 104 meetrit ja teenis 112,8 punkti, mis andis 9. koha.

Mis hüppe lõpus juhtus? „See on see tuulepoiss, mis muud ikka," lausus ta Eesti ajakirjanikele. "Jäin otsa peal natuke ehk hiljaks, ei saanud päris peale. Tuul muutub, terve mägi on õhuauke täis. Oleks nõks rohkem tahtnud, aga pole hullu. Olud on sellised, et võib ükskõik mida saada. Austerlane mu järel hüppas üldse 90 peale (Wilhelm Denifl 92 m - M.T.), tuleb õnnelik olla."

Arvestades treeninghüppeid suutsid end täna kokku võtta? Proovihüpe samuti 104 meetrit. "Proovihüpe oli tehniliselt kõige parem siin mäel üldse. Praegu oli mingi teema, enne otsa peale jõudmist käis ilge tuulepuhang läbi, mis lõi veits kõikuma hoovõtu. Kiirus oli ka 0,6 km/h kehvem võrreldes proovihüppega, kuigi poom oli sama. Aga see on ilm, selle vastu ei saa. Pole hullu, suusasõit on ees, arvan, et koht tuleb 10 piirimail [pärast hüppeid]."

Suusasõidus tuleb punditaktika? "Täna on vaja taktikaliselt hästi sõita, tuul on meeletu. Üks päev tegin kiirendusi, jäin poole laskumise peal seisma. See oli suht müstika. Loodetavasti [ilm] natuke rahuneb."