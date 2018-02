Pyeongchangi olümpiamängude põhiliseks märksõnaks on kujunemas metsik tuul.



Täna suleti tugevate tuuleiilide tõttu Gangneungi olümpiapark. Korraldajate sõnul on olümpiapargis, kus asuvad jäähoki, kiiruisutamise, iluuisutamise ja curlingu võistluspaigad, viibimine liiga ohtlik.



"Gangneungi piirkonnas puhuva tugeva tuule tõttu on olümpiapargis kõik tegevused tänaseks peatatud, et tagada inimeste turvalisus. Pealtvaatajatel palutakse viibida siseruumides. Ajutistes ruumides olevad meediakeskused on samamoodi tänaseks suletud ning ajakirjanikud suunatakse pressitribüünile. Ettevaatusabinõud on vajalikud, sest Pyeongchangi mängude korraldajate jaoks on turvalisus prioriteet number üks," kulges korraldajate poolt saadetud pressiteates.



Tugeva tuule tõttu jäeti täna ära ka mäesuusatamise naiste slaalom ja laskesuusatamise naiste 15 km individuaaldistants. Varasemalt on edasi lükatud meeste kiirlaskumine ning naiste suurslaalom.



Gangneungi olümpiapargis on täna plaanis veel curlingu alagrupimängud, naiste kiiruisutamise 1000 meetri distants ja meeste jäähokimatš Slovakkia ja Venemaa olümpiasportlaste vahel. Nende võistluste ärajäämise osas informatsiooni pole ning ilmselt toimuvad kõik tühjade tribüünide ees.