Murdmaasuusatajate treeneri Anti Saarepuu sõnul pole praegu selge ei teatenelik ega sprinditeate paar.

Pühapäevase 4x10 km osas on lahtine, kas neljas liige on Raido Ränkel või sprinter Marko Kilp. Eelkõige tõstatub küsimus, sest Ränkelil on olnud viimasel ajal probleeme tervisega. Algo Kärp, Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu on kindlasti pundis, kui mingeid negatiivseid ootamatusi ei juhtu.

"Pärast tänast (eilset sprinti - M.T.) on pigem kaalukauss Raido poolel," selgitas Saarepuu. "Raido näitas, et suudab end kokku võtta. Oleks ta täiesti ebaõnnestunud, siis oleks kindlasti rohkem kaalunud. Enne laupäeva ei oska öelda, kes on hoos.