Teise Eesti kahevõistlejana Pyeongchangis võistlev Karl-August Tiirmaa sai normaalmäe võistlusel 43. koha, kaotust võitjale kogunes 5.13,8.



Hüppemäel tegi 28aastane eestlane 87meetrise õhulennu, mis koos tuule- ja stiilipunktidega andis 68,9 punkti. Murdmaarajale sai Tiirmaa seega 43ndana, liidrist 4.07 hiljem ning suutis suusarajal oma kohta hoida.



Kui kahevõistlejal paluti oma päev ise kokku võtta, sõnas ta alguses naljatledes: "Mis mul siin ikka kokku võtta, paras kaasreisija mõnusas seltskonnas."

Tõsisemalt rääkides kirus mees hüppemäel keerutanud tuult. "Hüppemäel ei trehvanud. Miinus oli küll kõva, aga tegelikult oli tuul küljepealt," sõnas eestlane.

"Pärast video pealt vaatasin, et see rikkus hüppe veidi ära. Lõi suusad korra alla ja sinna see normaalne koht ka jäi. Hüppesooritus tegelikult polnud paha. Suutsin ennast kokku võtta ja fookus oli parem kui eile trennis."



Suusarajal näidatu kohta oli ta aga nõutu. "Ei oska midagi head ega halba öelda," vastas Tiirmaa. "Selleks, et head sõitu teha, tuleb ettepoole hüpata, siis võitled kohtade eest ka. Praegu pingutad ikka palju tuleb, aga see pole see. Eks see nii kipub minema, et nii motivatsiooni pole."



Küll loodab Tiirmaa tänase kiirelt selja taha jätta. "Ega siin pole mõtet kaua põdema jääda, muidu ei pruugi suure [mäe] pealt ka midagi tulla. Kindlasti läheb seal paremini," sõnas ta.