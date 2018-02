Kahevõistleja Kristjan Ilvese treenerist isa Andruse suunurgad olid präast poja 16. kohaga lõppenud normaalmäe võistlust pigem ülespoole. "Hüppemäe tehnilised sooritused ütleks, et olid väga head. Mitte küll super, aga väga head. Trennihüpetega võrreldes läks paremaks. Tuul mõjutas, õnne polnud kõige rohkem. Aga sama oli teistelgi. Murdmaarajal jõudis pingutada, ei jäänud tõusudel maha. Nii palju kui kuulsin, siis läks esimesel ringil liiga uljalt Rydzekiga kaasa, kes on üks kõvemaid sõidumehi. Kokkuvõttes kordaläinud päev olümpia avastardiks. Siit on hea edasi minna ja optimistlikult vaadata suurele mäele. Kindlasti on ta võimeline kohta parandama."

"Et täna esikümnesse murda, pidanuks hüppama kolme sisse. Tegema superõnnestumise nagu Rehrl ja Riiber. Ta on selleks võimeline. Mine tea, kõike võib tulla."

Ta lisab, et kunagi sai pandud säärased verstapostid, et Lahti MMil 20 sekka ja siin 15, aga möödunud kevadel vaadati sihid ümber ja mõeldi esikümne peale. "Eesmärk ei saa olla madalam kui võimed. Peabki millegi poole püüdlema. Nii kõvad me pole, et räägime medalist, aga 10. koht on reaalne. Hästi õnnestub, siis on see võimalik."