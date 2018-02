Mitte ükski riik pole Pyeongchangis võitnud rohkem medaleid, kui Holland. Neil on hetkel kohvrisse pakitud juba 11 autasu, sama palju on medaleid ka Norral. Kiiruisutamises on hollandlased noppinud juba üheksa poodiumikohta.



Täna näitas naiste 1000 meetri distantsil oma võimu Jorien Ter Mors, kes püstitas ühtlasti ka uue olümpiarekordi 1.13,56. Hõbedale sõitis ennast maailmarekordiomanik Nao Kodaira (Jaapan), kes veel 600 meetri peal edestas hollandlannat 0,51 sekundiga. Paraku oli tema viimane ring aeglasem ja lõpujoonel oli omakorda 0,26 sekundi võrra parem hollandlanna.

Jaapanile tõi teise medali Miho Takagi, kes tuli 0,42 sekundilise kaotusega kolmandaks.