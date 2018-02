Norra curlingumeeskond ilmselt kõige traditsioonilisemate väärtuste austaja pole. Kui enne neid olid curlingupüksid igavad ja tavaliselt, siis 2010. aastal Vancouveri olümpial otsustati koloriiti lisada ning säärevarjusid katsid Norra lipuvärvides rombid.

Neli aastat hiljem võeti kaasa juba mitmeid erinevaid pükse ning tänavu koosneb nende garderoob väidetavalt tosinast eriilmelistest pükstest. Avapauk on tehtud. Palju punast, palju roosat, palju südameid.

Rahvast armastab! Ja vihkab!

Watching the #Curling match between 🇳🇴 and 🇯🇵 - Those pants though... #WinterOlympics #PyeongChang2018 #CurlingPants pic.twitter.com/XvH2BmEpCl