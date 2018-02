Aastatel 1973-2002 autoralli MM-sarja kuulunud Safari ralli tahab naasta WRC-karusselli. Legendaarse jõuproovi turgutamise on südameasjaks võtnud ka Keenia valitsus - riigiisad andsid ralli korraldajatele kahe miljoni euro suuruse rahasüsti, kirjutab Autosport.

Safari ralli naaseks WRC-sarja kõige varem 2020. aastal ja ettevõtmisele on rohelise tule andnud ka Keenia naaberriik Uganda. Viimasel kümnendil on Safari ralli kuulunud Aafrika ja Keenia meistrivõistluste kavasse.

Rahvusvahelise autoliidu (FIA) president Jean Todt on juba aastaid teinud lobitööd, et WRC-autod taas Aafrika pinnal kihutaks. Põhjus lihtne - tegu on äärmiselt nõudliku jõuprooviga, mille võitu ihkab iga tipptasemel rallimees.

MM-etappi ihaldab endale ka Kanada. WRC-sarja niiditõmbajaid peibutatakse talveralli võimalusega. Pikalt on ainus tõupuhas talveralli peetud Rootsis, aga viimastel aastatel pole seal lumeoludega kiita olnud. Tõsi, juba homme Torsby ümbruses algav võidukihutamine on meeldivaks erandiks - seekord on lund piisavalt.

Viimati kuulus Kanada ralli MM-kalendrisse 1979. aastal. Siis peeti võitlus septembri keskel.