Olümpiamängude 16. koht on korralik tulemus, kuid selle nimel Ilvesed päevast päeva ja aastast aastasse ei treeni. Pikemas perspektiivis on plaan sekkuda medaliheitlusse.

Nii kahevõistleja Kristjani kui ka treenerist isa Andruse sõnum pärast normaalmäe võistlust oli sama: 21aastane noormees on juba Pyeongchangis suuteline enamaks. „Eesmärk ei saa olla madalam kui võimed,“ ütleb Andrus. „Peabki millegi poole püüdlema. Nii kõvad me pole, et räägime medalist, aga 10. koht on reaalne.“

Eesti koondise OMi senise parima tulemuse teinud Kristjan: „Suunurgad on pigem sirged. 16. koht pole paha, aga kindlasti olen võimeline koha mõttes paremaks. Suur mägi tuleb, hetkel on hüppekindlus olemas. Arvan, et seal annab palju rohkem võita. Oletada on mõttetu, aga arvan, et esikuuikus [suusarajale] startida on suurel mäel reaalne.“

Kõige tähtsam lause Kristjani öeldus puudutab hüppekindlust, mille ta taasleidis täna. Nii proovi- kui ka võistlusvoorus maandus ta 104 meetri joone peal. Kusjuures õnne ehk tuule arvelt jäi veel varugi, tehniliselt olevat hüpped olnud väga head, aga mitte suurepärased. Seega suurel mäel on, mida oodata.