Hommik algas uudisega, et mäesuusataja Anna Lotta Jõgeva saab naiste slaalomis starti alles reedel. Täna polnud võimalik sprtlasi rajale lubada, sest puhus liiga tugev tuul. Homme hommikul peaks Jõgeva kaasa tegema suurslaalomis, mis samuti tuule tõttu esmaspäevalt neljapäevale tõsteti.

Sarnane saatus tabas ka laskesuusatajat Johanna Tälihärma, kes pidi täna startima 15 km individuaaldistantsil. Ka siin leidsid korraldajad, et puhub liiga tugev tuul ning võistlejate ning pealtvaatajate turvalisust silmas pidades lükati võistlus homsele.

Kuigi kõike eelmainitut arvestades tundus, et ka kahevõistluse toimumine on suure kahtluse all, siis pääsesid Kristjan Ilves ja Karl-August Tiirmaa ikkagi starti. Hüppemäel üheksanda koha saanud Ilves lõpetas suusasõidu 16. kohaga, mis tähistab eestlaste parimat tulemust Pyeongchangi olümpialt. Tiirmaa sai 43. koha.

Reedel asuvad suurel mäel võistlustulle Eesti suusahüppajad ja tänasel treeningul näitas korralikku vormi Martti Nõmme, kes lendas 125 meetrit, mis oli 25. tulemus.

Võimalik, et päeva kõige emotsionaalsema võidu teenis legendaarne USA lumelaudur Shaun White, kes krooniti olümpiavõitjaks rennisõidus. Viimase sõidu eel teist kohta hoidnud White vajas kolmandalt laskumiselt ideaalset sooritust ning legend sai sellega hakkama. 97,75 punkti tõstis ta mööda jaapanlasest Ayumu Hiranost (95,25). Kolmanda koha hõivas austraallane Scotty James (92,00).

Eestiski palju kõneainet tekitanud tallinlanna Natalja Zabijako jahib olümpialt juba teist medalit, tehes koos Aleksander Enbertiga kaasa iluuisutamise paarissõidus. Lühikava järel hoitakse kaheksandat kohta.

Holland hoiab traditsioone au sees ja valitseb olümpiamängude kiiruisutamist. Täna võitis naiste 1000 m distantsi just hollandlanna Jorien ter Mors, kes edestas jaapanlannasid Nao Kodairat ja Miho Takagit.

Mõru hetke pidid täna üle elama lätlased, sest vennad Andris ja Juris Šics jäid meeste kahekelgul medalita. Vancouveri olümpialt võitsid vennad hõbeda, Sotšist kaks pronksi. Tegelikult tabas lätlasi sarnane saatus teist päeva järjest, sest eile jäi Haralds Silovs esimesena medalita meeste 1500 m kiiruistamises.

Algas ka olümpiamängude tõeline maiuspala ehk meeste hokiturniir, kus tänavu ei tee kahjuks kaasa NHLi profiliiga mängijad. Pinget jagub siiski kõvasti, sest kohal on nii KHLi kui teiste liigade parimad mehed.

Turniiri avaetendus oli vaatamist väärt, sest nii Olümpiasportlased Venemaalt kui USA mängisid maha 2:0 eduseisu. Venelased jäid normaalajal 2:3 alla Slovakkiale, USA ja Sloveenia vastasseis läks lisaajale, kus sloveenid 3:2 võidu napsasid.

