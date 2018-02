Olümpiamängudel on mitmed alad edasi lükatud või peetud äärmiselt rasketes oludes. Põhjuseks tugev tuul, kuid Pyeongchangi veebruarikuist ilmaajalugu vaadates pole möllav ilmajumal midagi erakordset.

Ilmaennustusega tegelev firma AccuWeather toob välja, et Pyeongchang on oma laiuskraadi kohta maailma kõige külmem piirkond. Muide, enam-vähem samal laiuskraadil asuvad ka USA suurlinn San Francisco ja Ameerika Ühendriikide elanikerohkeim osariik California, kus ilm on oluliselt rahulikum ja soojem. Tõsi, siin tuleb mängu tõik, et Pyeongchang asub toodud näidetest merepinna suhtes kõrgemal.

Olümpiasportlastel ja -pealtvaatajatel on õigus, kui nad ütlevad, et tänavu Pyeongchangis tuhisevad tuuled on kõledalt külmad. Ent iilid võiksid olla veelgi karmimad, sest väidetavalt on siin ühe tuuleiili kiiruseks mõõdetud suisa 122 km/h, mis kvalifitseeruks esimese kategooria orkaanina.