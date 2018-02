229 Põhja-Korea tantsutüdrukut on Pyeongchangi talimängudel suutnud kõik kaamerad enda poole suunata. Neid koheldakse kui rokkstaare: fotograafid ja uudishimulikud fännid jälgivad nende igat liigutust, nad ei astu saatjateta ühtegi sammu ning bussisõit hotelli toimub politseieskordi saatel. Nad elavad justkui mullis, mille kõik tahaksid tühjaks torgata.

Ent see on sama hästi kui võimatu, sest tantsutüdrukuid valvatakse kullipilguga. Nii võistluspaikadele sisenedes kui ka väljudes „kaitsevad“ neid võõraste eest ihukaitsjad, kes annavad endast parima, et grupi suhtlus mullivälisemaailmaga oleks minimaalne. Turvajaid aitavad ka politseinikud, et fotograafid, ajakirjaniku ja teised huvilised liiga lähedale ei jõuaks. Samas on trupil ka veidi vabadust. Neil on lubatud fännidega plaksu lüüa ja kaameratele lehvitada, samuti käidi nädala alguses rannas.

Suhtluse piiramine välismaailma on mõnes mõttes ka tantsutüdrukute enda heaolu nimel. Põhja-Korea saatis kisakoori ka 2005. aasta Aasia kergejõustiku meistrivõistlustele, kuid 21 naist viidi kodumaale jõudes sunnitöölaagritesse, sest nad olid väidetavalt kiitnud Lõuna-Koread.

Kisakoor ei lehvita vaid Põhja-Korea, aga Korea olümpia ühendvõistkonna lippe. (REUTERS)

Üks naine, kes kergejõustiku meistrivõistlustel käis, on diktaator Kim Jong-un'i abikaasa Ri Sol-ju. Prominentsest perekonnast pärit naine sõnas väidetavalt ühele Lõuna-Korea õpetajale: „Pärast Koreade taasühinemist tahame teilt tunde võtta.“