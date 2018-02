Pyeongchangi olümpia tänaste suurimate staaride hulka kerkisid Põhja-Korea iluuisutajad Ryom Tae-ok ja Kim Ju-sik, kes tegid iluuisutamise paarissõidu lühikavas isikliku tippmargi ja pääsesid esitama vabakava.

Ühest maailma kõige isoleeritumast riigist pärit sportlased teenisid lühikava eest 69,40 punkti, taustaks mängis The Beatlesi "A Day in the Life". Tribüünidel elasid taas kaasa juba legendaarseks saanud Põhja-Korea tantsutüdrukud, kes tõid saali seninägematu atmosfääri. Pähe õpitud tantsuliigutused ja perfektne koorilaul pole ühelgi spordivõistlusel kuigi tavaline nähtus.