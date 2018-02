„Siin Aasias on kurb näha, et talialad jäävad kohalike jaoks üsna leigeks, kui kiir- ja iluuisutamine välja arvata. Mängud võiks toimuda kusagil Kesk-Euroopas või Põhja-Ameerikas,“ kirjutas kolleeg Henry Rull Õhtulehe sporditoimetuse siseses Skype’i grupis.

XXIII taliolümpiamängud Pyeongchangis on saanud täishoo sisse. Ning nagu ikka, ka esimesed muljed on käes.

Rahvusvaheline olümpiakomitee vaeb sedaaegu 2026. aasta taliolümpia kandidaate – ülejärgmiste mängude toimumispaik selgub järgmisel aastal, kandideerimisprotsess käib aga hoogsalt. Elu on näidanud, et eurooplasi on üha raskem saada kandideerima, sest mängude korraldamine on üha kulukam ettevõtmine. Praegu püsivad 2026. aasta mängude rallil veel Austria, Šveitsi ja Rootsi esindajad. Talimängudega veel saab hakkama, suvemängudega on aga asi hullem.