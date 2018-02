See pronks ühendas meid vaat et rohkemgi kui mitmed varasemad kullad. Samal suvel lubasid paljud inimesed lauluväljakul, et vaba Eesti nimel on nad valmis kas või kartulikoori sööma. Poole sajandi pikkuse vangistusega olid ahelad jätnud kätesse-jalgadesse valusad jäljed, ent vaim püsis virge.

Siinkirjutajale mõjus Levandi kordaminek legaalse mõnuainedoosina. Võib-olla oli see otsustav tõuge, et valisin leivaametiks spordiajakirjanikutöö. Igatahes kaks ja pool aastat hiljem astusin Spordilehes toonaste sulerüütlite raskekahurväe kõrval enda jaoks uues valdkonnas esimesi arglikke samme.

Levandi pronksivõidu järel kirjutas mu tulevane otsene ülemus Gunnar Press ilusa loo ja pani sellele tabava pealkirja: "Tuled Eestimaa akendes ei kustu veel".

Nüüd, 30 aastat hiljem, on sama teema endiselt päevakajaline. Pyeongchangis meie koondise liidrikoormat kandev kahevõistleja Kristjan Ilves pidi esialgse ajakava põhjal hüppemäe torni ronima siis, kui kodumaal on varajane hommik. Sestap tuli tõsiusksetel spordisõpradel juba kukelaulu ajal endale külma vett näkku piserdada ja televiisoripult pihku haarata. Nii tekkiski mõnes mõttes sarnane olukord nagu kolm kümnendit tagasi: tuled Eestimaa akendes särasid taas.

Ilves haaras kuulsalt eelkäijalt teatepulga. Puhtsportlikult jäi tema etteaste natuke tagasihoidlikumaks kui Levandil, kuid 16. koht on meie koondise senine parim tulemus. Olen veendunud, et tuleval teisipäeval peetaval suure mäel võistlusel suudab Ilves oma kohta parandada. Ideaalis on võimalik lõpetada esikümnes, mis süstiks lootust, et järgmisel olümpial võitleb ta medali pärast.

Uus formaat on loteriihõnguline

Kahevõistlus on endiselt kaasakiskuv ala, kuid minule meeldis vana, Levandi-aegne formaat rohkem. Toona sooritati hüppemäelt koguni kolm hüpet, millest kaks paremat läksid arvesse, ja murdmaarajal läbiti 15 kilomeetrit.

Jah, praegu saavad sportlased ja publik varem õhtule – samas tekib kohe küsimus, kuhu me nii väga kiirustame? –, aga jõuproov on ilmselgelt loteriihõnguline. Nägime ju nüüdki, kuidas tuul hüppeid mõjutas. Ühe katse puhul on õnnejumala käsi võitja selgitamisel varasemast tunduvalt rohkem mängus.