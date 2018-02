Pyeongchangi iluuisutamise võistkondlikus mõõduvõtus kuldmedalid kaela saanud Kanada koondisesse kuulus teiste seas ka Eric Radford, kellest sai esimene avalik meessoost geisportlane, kes trimfeeris talimängudel.

Radford kuulus koondisesse paarissõidus, kus tema kaaslaseks oli Megan Duhamel. 33aastane mees kirjutas võidu järel Twitterisse: "See on imeline! Tunnen, et võin uhkusest lõhki minna!"

Rahvusvahelise Olümpiakomitee sportlaskomisjoni juht Angela Ruggiero nimetas Radfordi saavutust fantastiliseks. "Ta sillutab teed ja saatis laiali ülemaailmse positiivse sõnumi, et kõiki tuleb võrdsena võtta ja igaüks peab saama võimaluse osaleda olümpial," ütles ta.

Radfordiga samal võistlusel võitis USA koondise rivistuses pronksi ka Adam Rippon, kellest sai ajaloo esimene avalik gei, kes kuulus Ühendriikide talimängude koondisesse.

Kuulsaim ja tituleerituim Pyeongchangis osalev ja seksuaalvähemuste hulka kuuluv sportlane on aga kümme olümpiamedalit võitnud Hollandi iluuisutaja Ireen Wust. Ta on avalikult tunnistanud, et on biseksuaal.