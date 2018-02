Väikese liialdusena hoiab pool maailma praegu peast kinni või vahib ajuvaba pilguga toanurka ja üritab peletada peast neid hirmsaid kaadreid, mida taliolümpia meeste hokiturniiri avapäev pakkus.

Aga tegelikult ei juhtunud midagi erilist. No ja mis siis, et enne turniiri endale sisuliselt juba kullad kaela saanud venelased kaotasid Slovakkiale? Venelased polegi senistes varasemates OM-i mängudes Slovakkiast normaalajal jagu saanud ... Läks täpselt nii, nagu suured bossid ütlesid. OAR-i treenerid Znarok ja Vitolinš andsid mõista, et rasked treeningud on jalgades ja kätes, et algus saab olema raske. Ja oligi. Slovakkia koondise peamänedžer, endine legendaarne hokimees Miroslav Satan sõnas enne turniiri, et lähevad kõiki võitma. Ja võidetigi, vähemalt esimene ning hetkel ei tohiks olla kellegil enam kobisemist, et Slovakkia koondises pole mitte ühtegi meest KHL-is mängivast Bratislava Slovanist ...

Olen kommenteerinud jämedalt öeldes sadakond mängu, kus on väravas seisnud Vassili Košetškin, aga nii kehva kohtumist pole ma Magnitogorski Metallurgi raudvara esituses veel näinud ... Väidan julgelt, et kõik kolm litrit olid võetavad. Mängu lõpu poole suurt kasvu Vasja rehabiliteeris end kõvasti, vastasel juhul oleks võinud slovakkide võidunumbrid veel suuremad olla. Samal meelel oli ka venelaste kapten Pavel Datsjuk, kes isegi pärast üllatuskaotust jäi truuks oma tavapärasele välimisele rahule ja kiitis väravavahti.