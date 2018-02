Ameeriklasest Shaun White'ist suuremat nime on ekstreemspordimaailmas raske (kui mitte võimatu) leida. Täna sai temast kolmekordne olümpiavõitja lumelaua rennisõidus.

31aastasena suutis ta korrata Torino ja Vancouveri olümpiamängude triumfi. Mehe lugu on seda muinasjutulisem, et olümpiaks treenides kukkus ta Uus-Meremaal niivõrd õnnetult, et tema näovigastused vajasid 62 õmblust. Ometi suutis ta end koondisesse võidelda ja dramaatilise kulla võita (loe pikemalt siit). Sümboolne, et just White tõi USAle ajaloo sajanda talimängude kuldmedali.

Mehe karjäär algas tegelikult juba varases nooruses. Ta harrastas üheaegselt nii rula- kui lumelauasõita ning jõudis mõlemal alal täielikku tippu. White'ist sai esimene sportlane, kes osales nii talvistel kui suvistel X-Mängudel, mis on ekstreemspordi maailmas kõige tähtsam mõõduvõtt.