Liverpooli jalgpallimeeskond alustab täna Euroopa Meistrite liiga kaheksandikfinaalidega, kus võõrsil minnakse vastamisi Portoga. Vigastusest taastunud Ragnar Klavan seekord veel Liverpooli koosseisu ei kuulu.

Kuigi Klavan sõitis koos meeskonnaga Portugali, ei ole teda täna ka varumeeste hulgas. Algkoosseisus jooksevad keskkaitsjatest väljakule hollandlane Virgil van Dijk ja horvaat Dejan Lovren. Pingilt võivad samale positsioonile sekkuda inglane Joe Gomez ja kamerunlane Joel Matip.

Klavan käis viimati Liverpooli eest väljakul jaanuari alguses: ta lõi Swansea City võrku 2:1 võiduvärava ja sekkus viimasel minutil vahetusest võidumängus Manchester City vastu. Seejärel on Viljandi meest seganud nii haigus kui vigastus. Nüüd on ta juba mõnda aega taas meeskonnaga treeninud ja eile kinnitas peatreener Jürgen Klopp, et eestlane on vormis.

Täna peetakse Portos avakohtumine, kordusmatš Liverpoolis toimub 6. märtsil.