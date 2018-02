Monte Carlos Toyotaga debüütvõistluse teinud Tänak sai hooaja avaetapil teise koha ja märkis, et Rootsis peaks Yaris WRC minek veelgi parem olema. Vähemalt testid nii näitasid. Optimistlikke piloote on loomulikult veelgi, alustades mullu Rootsis võitnud Tänaku uuest tiimikaaslasest Jari-Matti Latvalast ja lõpetades valitseva maailmameistri Sebastien Ogier'ga (M-Sport).

Õige Rootsi ralli on tagasi! Lumi on Rootsi ja Norra keskosa teedel nii paks, et sellest jätkuks mitmeks aastaks. Paraku pole ilmataat viimasel ajal korraldajate soovidele vastu tulnud ja tihti pole veebruaris tõupuhast talverallit näha saanud. Nüüd on legendaarsed lumevallid kohati meetri kõrgused ja muda sel korral välja ei kaabita. Just sellistes tingimustes läheb Ott Tänak püüdma enda esimest Rootsi ralli esikohta.

Latvala täiendas eestlast: „Võrreldes möödunud aastaga on meie auto parem. Keskendusime testidel sellele, et parandada käitumist aeglasematel ja tehnilisematel osadel. Tegime kindlasti sammu edasi. Aga pean tunnistama, et sel aastal on konkurents veelgi karmim, sealhulgas Toyota tiimi sees.“

Toyota lõikas Rootsi ralliks kasu Jyväskylä baasi lähedal tehtud testisõitudest. Et meeskond ongi registreeritud sinnasamma, ei läinud need kirja ametlike testipäevadena, mida on igal tiimil piiratud arv.

Ralli algab täna Karlstadi publikukatsega, reedesest seitsmest katsest kuus peetakse täielikult või osaliselt Norra teedel. Laupäeval ja pühapäeval jäädakse Rootsi piiridesse.

Rootsi ralli ajakava

Neljapäev

SS1 Karlstad 1 (1,90 km) 21.08

Reede

SS2 Hof-Finnskog 1 (21,26 km) 09.04

SS3 Svullrya 1 (24.88 km) 10.15

SS4 Röjden 1 (19,13 km) 10.59

SS5 Hof-Finnskog 2 (21,26 km) 14.37

SS6 Svullrya 2 (24,88 km) 15.48

SS7 Röjden 2 (19,13 km) 16.32

SS8 Torsby 1 (9,50 km) 17.38

Laupäev

SS9 Torntorp 1 (20,00 km) 09.25

SS10 Hagfors 1 (23,56 km) 10.42

SS11 Vargasen 1 (14,27 km) 11.38

SS12 Torntorp 2 (20,00 km) 13.55

SS13 Hagfors 2 (23,56 km) 15.12

SS14 Vargasen 2 (14,27 km) 16.08

SS15 Karlstad 2 (1,90 km) 18.45

SS16 Torsby Sprint (3,13 km) 20.24

Pühapäev

SS17 Likenäs 1 (21,19 km) 08.50

SS18 Likenäs 2 (21,19 km) 10.52