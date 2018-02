Ent see pole kindlasti potentsiaalne lagi. Ilves kirjeldas toda kui tavalist päeva (ja sooritust) teiste seas. Ja on võtnud nõuks too koht suurel mäel üle lüüa. Mõistlik plaan, sest võimed seda lubavad. Varu jäi nii hüppemäele kui ka suusarajale.

Kuid pole sugugi kindel, et too tulemus on 20. veebruaril endiselt veel kogu koondise parim. Laskesuusatajad, nii mehed kui naised, sõidavad täna indviduaaldistantse, mis on ikka ja jälle üllatusi pakkunud. Talihärm on heas hoos, seega mine tea...

Kui mitte täna, siis on suur šanss, et ta pääseb esimese eestlasena starti ka laupäevases ühisstardis. Ja seal, 30 naise konkurentsis, ei pea heaks tulemuseks tingimata tegema perfektset sooritust. Nagu ütles meie koondise lasketreener Indrek Tobreluts, tema pole veel sellist võistlust näinud, kus kõik sportlased õnnestuvad.

Ja kui veel fantaasiale vaba voli anda, siis 24. veebruaril stardib kiiruisutaja Saskia Alusalu ühisstardis, mille formaat on ettearvamatu. Detsembris Calgary MK-etapil saavutas ta targa taktika toel igatahes 4. koha...