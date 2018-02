Pyeongchangi taliolümpial naiste suurslaalomi esimesel laskumisel kukkunud mäesuusataja Anna Lotta Jõgeva tõdes, et oli alguses väga pettunud. "Ikka tahtsin lõppu jõuda, et teise sõitu saada. Aga sport on selline, ei saa kogu aeg selle peale mõelda," sõnas ta.

Jõgeva tõdes, et stardimajja minnes tuli närv hooga pähe. Ta kartis, et ehk on rada veidi ärasõidetud, aga õnneks olid olud neiu sõnul väga head. "Mäeprofiil on natuke sarnane sellele, mis mul Norras on. Ka juunioride MMil mullu Rootsis oli umbes samasugune mägi," lisas ta.