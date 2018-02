Täna tehti Pyeongchangis viimaks algust esimese naiste mäesuusaalaga, kui toimus suurslaalomi avalaskumine.



Olümpiavõitjaks krooniti ameeriklanna Mikaela Shiffrin, kes näitas esimeses sõidus teist ning teises sõidust neljandat aega, kuid kokkuvõttes oli see piisav, et kindlustada 22aastasele ameeriklannale tema karjääri teine olümpiakuld.



Hõbeda sai kaela norralanna Ragnhild Mowinckel (+0,39) ning pronksise autasu itaallanna Federica Brignone (+0,46).



18aastane Anna Lotta Jõgeva olümpiadebüüt piirdus esimese sõiduga. Noor mäesuusataja näitas vaheajapunktides viisakaid aegu, kuid raja lõpuosas tuli sisse väike eksimus, mille tulemusena kaotas ta tasakaalu ning finišisse ei jõudnud.



81st naisest sai avavoorus tulemuse kirja 67 sportlast.



Teistkordselt saab eestlannat võistlustules näha homme, kui on kavas naiste slaalomivõistlus.



Tulemused: