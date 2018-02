Kuigi eestlastel Pyeongchangi olümpial poodiumile asja pole, siis lumelauakrossi kuldmedali üle saavad osad maarjamaalased siiski rõõmustada, sest teistkordselt tuli sel alal olümpiavõitjaks Kadri Vaultier (Pihla) abikaasa, prantslane Pierre Vaultier.



Eelsõitudes esimese ajaga edasi saanud prantslane edestas finaalsõidus austraallast Jarryd Hughesi ning hispaanlast Regino Hernandezt.

30aastane prantslane krooniti lumelauakrossis olümpiavõitjaks ka neli aastat tagasi Sotšis. 2014. aastal kommenteeris eestlanna abikaasa Pierre'i olümpiavõitu Õhtulehele järgnevalt: "See oli ju pidupäev, sest pool kuldmedalit tuli Eestisse! Me veedame ju kogu vaba aja Eestis ja enamik meie sõpru on eestlased. Pierre on igas mõttes Eesti fänn ning räägib juba ka veidi eesti keelt. Ta polegi mul enam pärisprantslane!"



Kadri ja Pierre'i peres kasvavad kaks väikest last.