Jamaika kahebobinaiste olümpiadebüüt sattus mõned päevad enne nende starti tõsise kahtluse alla, pärast seda, kui nende sakslasest treener Sandra Kiriasis oma ameti maha pani.



BBC väitel on Torino olümpiavõitjast Kiriasise otsuse taga Jamaika alaliidu soov muuta tema rolli koondise juures ning taandada ta vaid abilise (analüütiku) rolli.



Vastulöögiks ähvardas 43aastane sakslanna Jamaika kahebobi kelgu endale võtta, kuna see kuulub seaduslikult temale. Seetõttu on õhku visatud küsimärgid, kas eksootilised esindajad Lõuna-Koreas üldse startida saavad?



Jamaika alaliidu president Christian Stokes kinnitas Reutersile antud intervjuus, et nende kahebobi (Jazmine Fenlator-Victorian ja Carrie Russell, varusõitja Audra Segree) plaanib Lõuna-Koreas ikkagi startida ning kritiseeris teravalt sakslanna lahkumist.



"Ta oli võistkonna jaoks täiesti hävitav," sõnas Stokes. "Nüüd, kus ta on meie juurest lahkunud, on läinud ka kõik pinged ja sportlased suudavad paremini oma võistlusele keskenduda."



"Meil on koondise juures olemas Jo Manning ja treener Dudley Stokes, kes on niikuinii terve hooaja naiskonnaga tööd teinud, seega, ausalt öeldes, on asjaolud pärast tema [Kiriasise] lahkumist ainult paremaks läinud," jätkas ta.



"Kui sa tuled tiimi liikmeks, pead olema võistkonnamängija," lisas Stokes. "Siin pole jumalate jaoks kohta."



Kiriasis oli BBC'le olukorda kommenteerides väga pettunud. "Sportlased ütlesid mulle, et nad ei mõista, miks see juhtus, sest neil polnud minule mingeid etteheiteid ja meil oli hea läbikäimine. Ma pole kunagi milleski nii pettunud olnud."