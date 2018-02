Murdmaasuusataja Tatjana Mannima lõpetas 10 km vabatehnikasõidu 50. kohaga, kaotust olümpiavõitjale kogunes 3.36,5.

"Keskmine sõit. Arvan, et esimese ringi sõitsin palju paremini kui teise. Lõpu poole ikka väsisin ära," lausus ta Eesti ajakirjanikele. "Suured tänud hooldemeestele, mul olid ikka väga head suusad."

Vahetult Mannima järel startis hilisem hõbedanaine Charlotte Kalla. "Proovisin natuke järele minna, aga need on ikka päris kõvad naised," vihjas Mannima ka teistele tagant tulnud ässadele. Ja lisas, et tema oma taktikat kuidagi seepärast ei muutnud.

Nüüd ootab Mannimat pikk paus ning lõputseremoonia päeval 30 km klassikat ühisstardist. "Ongi hea, mul oli päris raske programm. Nüüd taastun ära, siis vaatame edasi, mis saab."