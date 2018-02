Õhtuleht kasutab olümpiamängude ajal erinevate alade kommenteerimisel asjatundjate abi. Murdmaasuusatamise tavadistantsidel toome lugejateni kolme olümpia kogemusega Aivar Rehemaa ekspertarvamused. Naiste 10 km eraldistardist vabatehnikasõit serveeris spordisõpradele tõelise maiuspala – kuldmedali napsas norralanna Ragnhild Haga, kes edestas rootslannast suursoosikut Charlotte Kallat koguni 20,3 sekundiga. Pronksmedali said nii norralanna Marit Björgen kui ka soomlanna Krista Pärmäkoski. "Isegi naiste eraldistardist sõit võib väga põnev olla," räägib Rehemaa õrnema soo etteastest ülivõrdes. "Minu jaoks oli see eriti huvitav võistlus nii võitja kui ka medalite jagamise mõttes. Ei läinudki nii, et Kalla tuleb ja paneb kõik kindlalt kotti. Tema üle on mul ka hea meel, aga tähtis oli see, et keegi tõi võistlusse põnevust."

Haga oli enne jõuproovi tõeline must hobune. "Temast ma eriti palju ei tea, aga kui sa juba Norra koondises oled, siis see tähendab, et oled valmis igasugust värvi medalit võitma," arutleb Rehemaa. "Ta sõitis uisku ilusa rütmiga ja tehniliselt väga kenasti – nagu Kristina Šmigun-Vähi oma parimatel päevadel. Ma ei ole varem Hagale nii palju tähelepanu pööranud, aga et täna näidati teda palju, siis oli võimalik rohkem vaadata. Vägev sõit!"

Esikuuikusse pääsesid veel ameeriklanna Jessica Diggins ja šveitslanna Nathalie von Siebenthal, kes said vastavalt viienda ja kuuenda koha.