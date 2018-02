Kas Talihärm pääseb ühisstarti või mitte, selgub õige pea. Ent seal starti pääseva 30 naise seast väljajäämisel poleks ta muserdatud. "Kui ma seda paberit vaatasin (kus olid kirjas, kes enne individuaaldistantsi ühisstarti pääsevad), siis ütlesin ka sõbrannale, et mul on au selle paberi peal olla. Saan või ei saa, see on tulevikumuusika. Praegu on elu parim tiitlivõistlus, ma ei hakka [võimaliku] lisaboonuse pärast kurvaks muutuma," selgitas ta.