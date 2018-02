Õhtuleht kasutab Pyeongchangi olümpiamängude ajal erinevate alade kommenteerimisel asjatundjate abi. Laskesuusatamises saame lugejatele vahendada ekspertarvamusi mitmetel MMidel võistelnud Margus Aderilt.

Naiste laskesuusatamise 15 km individuaaldistantsil läks kuldmedal rootsi. Puhtalt lasknud Hanna Öberg edestas finišis suusarajal kõige kiiremat minekut näidanud Anastasija Kuzminad (2 eksmust) 24,7 sekundiga. Pronksile sõitis end Pyeongchangi mängude kahekordne olümpiavõitja sakslanna Laura Dahlmeier (1; +41,2). Johanna Talihärm tegi nelja tiiru peale kokku 3 (1+2+0+0) möödalasku ning lõpetas 50ndana, kaotust võitjale 5.36,8.



Margus Ader...



...rootslanna Öbergi võidust: "See on ikkagi väga suur üllatus, sest sportlane, kes pole varem suurvõistlusel poodiumile jõudnud võttis täna kulla."



...ühena kolmest sportlasest puhtalt lasknud Urška Poje 12. kohast: "Eks me kommentaatoritena keskendume ka neile, kes eespool, aga alati tuleb vaadata ka tahapoole. Tegemist on noore sloveeniga, kes sellest hooajast alates kenasti MK-s sees. Eks ta praegu võistleb tagapool, aga täna tegi väga korraliku sõidu."



Kaisa Mäkäräineni järjekordsest põrumisest: "Eks ta on oma esinemistel alati suurvõistlustel meid põnevuses hoidnud viimase distantsini [MMidel on ta kolmel korral alles mass-stardis pronksile sõitnud - K.J] ja sealt on medal siis ära tulnud. Ootame ka nüüd ühisstardist sõitu, kus on tema viimane võimalus medal või kuldne medal võtta."



...Johanna Talihärma võistlusest: "Kindlasti kõige kehvem start, mis nendel mängudel on olnud. Kui ta oleks meid ka siin üllatanud, oleks väga hea olnud. Kokkuvõttes on olümpia selline 5-. Ei jätkunud teda täna kahjuks rajale.



Eks ta ise ütles ka, et ei suutnud esimeses kahest tiirus keskenduda ja peame uskuma seda, mida sportlane räägib. Meie saame kommenteerida ainult tulemusi. Täna polnud rajal selline nagu sprindis või jälitussõidus. Suusarajal konkurentidega võrreldes minuti võrra kehvem ning lisaks tiirudes siis kolm eksimust.



Ju ta ei tundnud ennast nii hästi, sest isegi kui haaraksime selle minuti tema tulemusest maha, siis kolme trahviga poleks täna ka parimal suusapäeval sprindi või jälitussõidus ette sõidetud koha lähedale jõudnud."