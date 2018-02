Sel nädalal toimuvad Lõuna-Manchesteri kohtus eelistungid 20. jaanuaril südameataki tagajärjel une pealt surnud 15-aastase cyclo-crossi ratturi Charlie Craigi asjus.



Inglismaa Spordiinstituudis töötav kardioloog Sanjay Sharma väitel oli noore sportlase süda eelnevalt saanud väiksemate südameatakkide näol kahjustada, kirjutab Spordipartner.



"Puuduvad tõendid, et Craigil olnuks kaasasündinud südamehaigus," sõnas Sharma. "Surmaga lõppevad südameatakid on 15-aastaste ja nooremate inimeste puhul väga haruldased, arvestades seda, et arterid olid korras."



Craigi isa Nick, endine Briti cyclo-crossi ja mägirattakrossi meister, märkis, et tema hinnangul polnud poeg ületreeninud. "Noorte jaoks on kõige raskem mitte treenida, kuid ma pole kunagi selle pärast muretsenud," lausus Nick Craig.