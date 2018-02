Jaanuari teises pooles Nõmme Kalju treeningutega liitunud ning välisklubi otsingul olnud Rimo Hunt otsustas siiski kodumaale jääda, sõlmides Kaljuga lepingu pikkusega 1+1 aastat.

”Kaljus on positiivne ja väge meeldiv õhkkond, mis loob head eeldused parimateks tulemusteks,” kommenteeris Hunt liitumist Kaljuga. ”Uueks hooajaks on meil vaid üks kindel siht – see on meistritiitel,” lisas Hunt.

Nõmme Kalju abitreener Sergei Terehhov: “Rimo võimetes ei kahtle keegi, ta on liider, kes aitab meeskonda oma eesmärkide elluviimisel nii väljakul kui ka riietusruumis. Kalju eest on ta kontrollmängudes palju väravaid löönud ja pole kahtlust, et ta teeb seda ka algaval hooajal.”