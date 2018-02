„Mõlemas tiirus olid omad vead,“ sõnas ta. „Siin on vaja nulliga lasta, et hea koht saada. Seda enam, et täna sõitsin enda kohta üsna kehvasti.“

Ermits tunnistas pärast võistlust, et esimeses ning kolmandas tiirus tehtud eksimused jäävad kripeldama.

Individuaaldistantsid on Ermitsal sel olümpial sõidetud, 10 km sprindi lõpetas ta 36. positsioonil, 12,5 km jälitussõidu 41. kohal. Kuidas ta olümpiaga rahule jäi?

„Rahule ei jäänud ma lamadestiirudega, sprindis üks eksimus, jälituses kaks, siin ka kaks,“ jutustas ta. „Viis tiiru kokku tegin, ühtegi nulli ei saanud. Ei saa rahul olla. Raske öelda, mis see põhjus on. Järelikult jääb mulle see 45 mm diameeter liiga väikeseks.“

Positiivse poole pealt sõnas ta, et ta nägi olümpial ära, mis tema kõige suurem mure on.

„Nägin, et kõige suurem häving tuleb mul järskude nurkade pealt,“ lausus Ermits. „Endale tundub, et olen järskudel nurkadel kohati kõige aeglasem. Laugel maal jõuan lükata, aga järskude peal ei saa üldse suuska libisema. Tehniliselt on midagi valesti. Peab suvel Otepää kandis kõige järsemad nurgad üles leidma ja rassima hakkama.“

Kuidas siit edasi minna?