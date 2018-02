Eesti meeslaskesuusatajate jaoks lõppes tänase 20 km individuaaldistantsiga Pyeongchangi olümpial individuaalprogramm. Kauri Kõiv tõdes, et tulemused rahulolu ei paku.

Kõiv oli sprindis 76., millega ta jälitussõitu ei pääsenud. Individuaaldistantsil läbis ta kolm esimest lasketiiru eksimuseta, kuid viimases tiirus kogunes tema kontosse kolm möödalasku.

"Minu jaoks läks väga raskeks teisel ringil. Kui alustasin esimest ringi ja Andrejs Rastorgujevs läks neljandale, siis sõitsime koos. Ta vedas hea tempoga, minu jaoks tulid väga head vaheajad.

Aga kui Rastorgujevs hakkas oma lõpuringi tegema ja ma terve ringi püüdsin kaasa teha, see kustutas mind [füüsiliselt] ära. Ju olid energiavarud viimaseks tiiruks nii lõppenud," sõnas täna 68. koha saanud laskesuusataja. "Kui oled oma kolmandal olümpial ja teed kõige kehvemad tulemused, siis rahulolu tulla ei saa. Aga elu läheb edasi, elu pole vaid laskesuusatamine."

Kõiv oli Pyeongchangi mängude eel rääkinud, et olümpiatulemused mängivad rolli otsuses, kas ta lõpetab tuleval kevadel sportlaskarjääri või mitte. "Emotsiooni pealt on väga lihtne lahmida, et ükskõik mida tegema hakata, Maximasse turvameheks või midagi. Aga spordis päris niiviisi ei saa. On teatevõistlus, 3 MK-etappi, pole mõtet lahmima hakata," märkis Kõiv.