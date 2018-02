Laskesuusataja Roland Lessing piirdus Pyeongchangi olümpial 20 km individuaaldistantsil 70. kohaga. Nelja trahviminuti juures kaotas ta võitjale Johannes Thingnes Bö-le 6.42,2.

"Neli trahvi on ikka palju. Laskmine jäi enda taha. Oludel polnud häda midagi, ühtlane tuul oli. Teises lamadestiirus ei saanud hakkama (2 trahvi). Kogemused on iga päev uued, neid on sama palju kui 19aastaselt. Õppisin täna palju, sain juurde hindamatuid kogemusi," rääkis 39aastane Lessing peale võistlust Eesti ajakirjanikele. "Rohkem olümpiajaksu mul küll pole," kinnitas ta, et tegu oli tema viimase olümpiaga.

Mis hinde Lessing oma viimasele olümpiale annab? "Hindamatu hinde," vastas vanameister. "Hea meel, et ikka pärast Sotšit sporti edasi tegin. Kuigipalju oli minust noorematele kasu. Mul on elus liiga hästi läinud, et olümpia pärast põdeda."