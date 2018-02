Laskesuusatajal Rene Zahknal ei õnnestunud Pyeongchangi taliolümpial taas head kohta välja sõita ja täna piirdus ta 20 km individuaaldistantsil 65. kohaga. Nelja trahviminuti juures kaotas ta võitjale Johannes Thingnes Bö-le 6.16,3.

"Mul oli olümpial kokku kuus lasketiiru ja mitte ühtegi nulli. Päris kohutav. Sprindis olid minu vastu loodusjõud, aga täna olid olud üsna võrdsed. Vähe sellest, et ootasin täna korralikku võistlust, ei õnnestunud ükski tiir," rääkis Zahkna pärast võistlust.

"Samas polnud mul ühtegi siukest momenti, et oleks ühes tiirus kolm tükki mööda pannud. Suund on õige, tuleb lihtsalt edasi panna. Tegelikult on olümpial mõnus tunne," lausus ta.

Zahkna lisas, et võrreldes viimaste MK-etappidega oli tema suusavorm pisut parem, aga tippudega võrreldes pole tema tase loomulikult midagi erilist. "Kui tipud oleks mulle sappa tulnud, siis nad oleks ainult naernud ja läbi nina hinganud."