Pyeongchangis toimuvad taliolümpiamängud on omavahel naaklema ajanud Eesti Meedia, kes on Maarjamaal suurvõistluse tele- ning internetiülekannete õiguste omanik ja Eesti Rahvusringhäälingu. Nimelt pole Eesti Meedia rahul ERRi olümpiakajastusega ning on seda ka ROKile kaebanud. ERRi sporditoimetuse juht Rivo Saarna selgitas olukorda ning ütles, et rahvusringhäälingu ajakirjaniku töö olümpial on niigi keeruline. „Me peame tegema sportlastega intervjuusid parklates, mitte akrediteeritud aladel,“ sõnas Saarna. „Kusjuures ka parklas on tähtis, et milline on taust – me teeme metsa- või anonüümse seina taustal intervjuusid. Probleem on ka see, et meie sportlastel, kelle põhitegevus on sportimine, on keeruline, kui nad peavad rahvusringhäälingule kuhugi parklasse intervjuud andma tulema. Aga nad on väga mõistvad inimesed ja kui reeglid on sellised, siis mis seal ikka, me aktsepteerime neid.“

Üks intervjuu, mida ERR parklas või üle aia ei teinud, oli Eesti presidendi Kersti Kaljulaidiga. Saarna ei mõista, miks ERRi endine töötaja Marko Kaljuveer, kes on hetkel Eesti Meedia peaprodutsent, EOK täitevkomitee liige ning kommunikatsioonikomisjoni juht, rahvusringhäälingule asu ei anna. EOK asjapulgana võiks ta seda teha.

„On mõistetamatu, miks Eesti Meedia võtab vaevaks läbi ROKi vaidlustada või kahtluse alla seada seda, kas töö, mida teeme, on korrektne,“ ütles Saarna. Presidendiga tegime intervjuu meediakeskuses, meil olid olemas sealsete töötajate luba. Nad teadsid, mis kanal me oleme ja kes tuleb intervjuud andma. Teha probleem sellest, et ERR teeb Eesti presidendiga meediakeskuses intervjuud? See pole mõistetav. See ongi kogu mõte, miks rahvusringhääling eksisteerib. Hulk inimesi ei näegi Kanal 2 pilti.“ ERRil on õigus spordiuudistes näidata igast alast ainult 30 sekundit pilti ning mitte rohkem kui 2 minutit päevas. Saarna kinnitab, et nende piirangutega on arvestatud. Tema väitel pole ROK ERRi töös ühtegi rikkumist leidnud. „See tegevus häirib meie tööd, aga seni pole takistanud,“ lausus mees. „Ma loodan, et toimub mingisugune rahunemine. Me ei tee oma tööd enda jaoks, vaid üldsuse jaoks. Meil ei ole kommertshuve ja meil pole vajadust kellelegi midagi tõestada. On üsna ootuspärane arvata, et ERR teeb oma tööd hästi. On arusaamatu, miks Eesti Meedia, kes teeb ülekandeid, ei keskendu oma põhitegevusele, vaid muretseb seepärast, kas ERRi kajastus on ülevaatlik, professionaalne ja asjakohane.“