Ranek Koni: "Enda kohta tegi ta sinnamaani väga head sõitu, kuni jäi sisejalani ning kukkus. Sisejalale jääda on kõige klassikalisem viga, seda juhtub parimatel ka. See tuleb üle üritamisest, tahad väga palju kandi peale saada, läheb saabas vastu lund ja lähevad jalad alt ära."

Kuidas võisid Jõgeva tulemust mõjutada pikk ootamine? On ju mäesuusavõistlusi Pyeongchangis juba mitmel korral kehva ilma tõttu edasi lükatud.

"Eks ta mingil määral ikka mõjutab, aga tingimused on kõigil samad," mõtiskles Koni. "Sõltub, kuidas võistleja närv vastu peab. Ega ta meeldiv ei ole, kui poole tunni kaupa edasi lükatakse, passimist on palju, ilm on külm."