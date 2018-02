Täna õhtul 1,9 km pikkuse publikukatsega algava Rootsi ralli eel sõideti hommikul testikatse, kus Ott Tänak ja Martin Järveoja (Toyota) näitasid viiendat aega. Kiireim oli Thierry Neuville (Hyundai), Tänakut edestas belglane 1,4 sekundiga.

"Üldiselt läks testikatse päris hästi. Proovisime mõnda asja, mis olid pärast viimast testi veel lahtised. Leidsime autos mõnusa tunde ja tingimused olid head. Vaatame, millist ilma ralliks ennustatakse. Seega ei tea me veel täpselt, millist seadistust vajame," rääkis Tänak Toyota Twitteri kontol ilmunud videos.

Seitsmendat aega näidanud tiimikaaslane Jari-Matti Latvala oli mõnevõrra pettunum. "Ma pole leidnud head tunnetust. Probleeme on olnud auto esiosaga ja olen mõelnud, miks ei käitu auto nii hästi kui testidel. See on küsimärk, aga proovime veel pisut seadistust muuta," lausus mullune Rootsi ralli võitja.

Toyota video testikatse järel:

