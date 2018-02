"Kui Karel suusatas end vastu loodusseadusi – ta on suur mees ja võistluspaik asus kõrgel (1500 meetrit üle merepinna – toim) – kolmeteistkümnendaks, oli see minule kõva üllatus," räägib Rehemaa. "Kareli sõit oli nii vägev, et karp vajus lahti isegi nendel, kes ala tunnevad. Loomulikult oleks suurepärane, kui ta suudaks olümpialgi samamoodi üllatada. Aga ma nii optimistlik ei ole. 20 hulka jõudmine oleks väga korralik õnnestumine, millega ta ise kindlasti rahul oleks. Suusavahetusega sõidu põhjal arvan, et reaalne on koht 20 ja 30 vahel."

Meeste 15 km eraldistardist vabatehnikasõidus on lähtejoonel kolm eestlast: Karel Tammjärv, Raido Ränkel ja Andreas Veerpalu. Tammjärv sai detsembris Davosi MK-etapil samal distantsil 13. koha, sestap on pöidlahoidjate ootused suhteliselt suured.

"Raido on minu jaoks kõige suurem küsimärk," lausub Rehemaa. "Arvan, et Anti (treener Saarepuu – toim) tahab testida, kuidas ta end distantsil tunneb. Raido pole juba ammu distantsil võistelnud. Arvestades, et 4 x 10 km teatesõit on Eestile küllaltki tähtis ala, siis küllap tahavad mõlemad natuke selgust saada, kuidas ta jaksab pikemal maal pingutada. Ma ei tea, kuidas Raidol kopsupõletikust paranemine on läinud. Minul on seis selline, et võin rahulikult jalutamas käia, kuid ei ole mingisugust variantigi kiiresti suusatada."

Mustaks hobuseks nimetab Rehemaa Suurbritannia esindajat Andrew Musgrave’i. "Suusavahetusega sõidus kannatas ta klassikaosa ära ja jõudis uisku sõita. Soomlane Matti Heikkinen tegi korraliku uisusõidu ning võib heal päeval kindlasti medaliheitlusse sekkuda. Samas tean, et Musgrave on just selleks võistluseks valmistunud,“ rõhutab Rehemaa.