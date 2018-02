Rootsi autoralli MM-etappi juhib neljapäevase 1,95 km pikkuse publikukatse järel Ott Tänak (Toyota). Saarlane kihutas kaadilugeja Martin Järveoja abiga Karlstadi hipodroomil välja aja 1.32,7 ja edestas tiimikaaslast Jari-Matti Latvalat 0,3 sekundiga.

"Proovime võidelda. See on üks mu lemmiketappe, eriti sel aastal, kui tingimused on tõesti talvised. Homme on võtmepäev, vaatame, mis ilm teeb. Igatahes kavatsen suruda, ükskõik, mis tingimused on," ütles rahulolev Tänak pärast lühikest avavaatust ralliraadiole.

Latvala oli murelikum. Soomlase sõnul läks tal viimane kurv kehvasti, sest ta vajus liialt lume sisse. Samuti kordas ta testikatse järel öeldut - auto ei käitu nii hästi kui hiljutistel Soome testidel.

Reedene võistluspäev algab kell 8.55, kavas on seitse katset.