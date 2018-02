Olümpia jäähokiturniiril oli neljapäevane mängudepäev ühe erandiga rahulik, nagu päikesest tiine pärastlõuna.

Erandiks oli naiste finaali peaproov, sest ega keegi ometi ju ei arva, et finaali ei jõua USA ja Kanada. Ameeriklannad tegid sisuliselt ühe pealeviske minutis, aga Genevieve Lacasse (väga ilus nimi!) sooritas ühe kangelasteo teise järel ja lasi vaid ühe litri selja taha, aga selleks ajaks oli Kanada visanud ühe rohkem ja võitis. Finaalis tuleb samasugune andmine.

Natuke panin eile „puusse“, et Kanada meestekoondis kaotab. Hoopis võitis ja võib-olla olin kümne päeva taguse Läti – Kanada kohtumise lummuses, seal Läti küll kaotas, aga Kanada ei näidanud midagi erilist. Aga nad on ikkagi hoki sünnimaa pojad, saanud elu ainsa võimaluse olümpial mängida ja seda nad niisama „üle ei lase“. Šveits oli hämmastavalt pehmeke. Nende liiga on ju tegelikult vägagi korralik.