Kui eile said meeste mäesuusatamises hõisata norralased, kui esimesed kaks medalit kuulusid kiirlaskumises just neile, siis ülisuurslaalomis oli Kesk-Euroopa pidupäev.



Olümpiakuld viis sedapuhku Austriasse Matthias Mayer, kes edestas finišis šveitslast Beat Feuzi 0,13 sekundiga. Norrale tõi ikkagi lohutusmedali eilne hõbemedalimees Kjetil Jansrud, kes tuli 0,18-sekundilise kaotusega kolmandaks. Eilne olümpiavõitja Aksel Lund Svindal pidi ülisuurslaalomis leppima viienda kohaga.



Meie mäesuusataja Tormis Laine teeb oma olümpiadebüüdi ülehomme, kui kavas on suurslaalom.