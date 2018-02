Meeste lumelauakrossi nägid pealtvaatajad eilses veerandfinaalis üht valusat õhulendu, kui austerlane Markus Schairer maandus hüppel nii õnnetult, et murdis kukkumise tagajärjel viienda kaelalüli.



Schairer kaotas hüppel tasakaalu ning lendas seljaga vastu maad nii, et prillid mehe peast minema lendasid. Ometi suutis endine maailmameister ennast koguda ja sõit ikkagi lõpetada.



30aastane austerlane viidi vahetult pärast võistlust haiglasse, kus Austria Olümpiakomitee teatel fikseeriti tal viienda kaelalüli murd. Küll lisati, et õnneks ei tuvastatud neuroloogilisi probleeme seega võib püsivad kahjustused praegu välistada.



Stabiilses seisundis olev lumelaudur toimetatakse esimesel võimaluse Austriasse, et alustada taastusraviga.