Alustasid ettevaatlikult? "Üritasin alustada natuke rahulikumalt, et äkki saab teisel ringil kellelegi sappa võtta. Aga alguses ei olnud head tunnet ega hea sõita."

Said endale mingi veduri? "Tagant püüdis mind üks kinni, temaga sain koos sõita. Uuel ringil proovisin venelasele (pronksimees Denis Spitsov - toim.) sappa võtta ja ühega sai veel sõita seal. Natuke ikka abiks. Venelase tempo oli liiga kõva, temaga ei jõudnud kaasa."

Taktikast: "Arvestades, et oli uisutehnika, siis arvan, et pidingi alustama rahulikult, et lõpuni välja kesta. Ja lõpu poole pigem vahet hoida. Taktikaliselt kõik õige."

Kui suusavahetusega sõidus tabas Veerpalut õnnetu kukkumine, siis täna mingeid ootamatusi ei juhtunud. "Ka suusk oli väga hea," ütles ta.

Eelmine kord ütlesid, et terve sõit oli raske. Kuidas täna? "Ei teagi, täna oli teistmoodi. Otseselt enda maksimumi peal ei jõudnud pingutada. Kogu aeg sõitsin väikse varuga, punases ei jõudnud üldse sõita."